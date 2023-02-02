TBMM Başkanlığından açıklama!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
TBMM Başkanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Sayın TBMM Başkanı'mızın, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ziyaret ettiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
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