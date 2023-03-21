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TBMM Başkanı Şentop'tan Nevruz mesajı!

TBMM Başkanı Şentop: "Nevruz'un, aziz milletimizle birlikte gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize hayırlar getirmesini dilerim" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nevruz Bayramı'nı kutladı. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolluğun ve bereketin bayramı, baharın habercisi Nevruz'un, aziz milletimizle birlikte gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize hayırlar getirmesini dilerim. Bahar bereketiyle gelsin; ülkemizde, bütün dünyada sevgi, barış, dostluk, iyilik çoğalsın." ifadelerine yer verdi.

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