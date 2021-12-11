TBMM Başkanı Şentop'tan, erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi’nde basın toplantısı düzenledi.

Şentop, erken seçim tartışmalarının sorulması üzerine şöyle konuştu:

''Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulmuş. Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil gerekli durumlarda halka gidilebilir. Erken seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok, çok gereksiz buluyorum.''