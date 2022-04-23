TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katılıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü, kutlanıyor.

Şentop ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen ilk törenin ardından Anıtkabir'e geçti.

Şentop ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye geçti.