TBMM Başkanı Şentop, kilise lojmanı yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

Şentop, Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangından dolayı Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Başpiskopos Levon Zekiyan ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti. Kilise cemaatine ve yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Meclis Başkanı Şentop, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de başsağlığı diledi.