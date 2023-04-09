TBMM Başkanı Şentop, 28'inci dönem milletvekili adaylarına başarılar diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmalarının ardından Twitter’dan bir mesaj yayımladı.

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmalarının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Şentop, “28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için aday olan tüm isimlere seçim çalışmalarında başarılar diliyorum. Millî iradenin ve demokrasinin kalbi Gazi Meclisimizin yüce çatısı altında görev yapan ve yeni dönemde aday olmayan tüm milletvekillerimize de yaptığı çalışmalar ve sağladıkları katkılar için gönülden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Temennim odur ki, seçim süreci; sağduyu ve demokratik olgunluk içinde tamamlansın.” dedi