TBMM Başkanı Şentop 12 Mart Muhtırası'nın 52. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop şu ifadelere yer vermiştir;

“12 Mart 1921’de, millî iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisimizde, bütün mebuslarımızın ayakta alkışlarıyla ebedî Millî Marşımız olarak kabul edilen İstiklal Marşımız, cesaretle başlayan, imanla büyüyen ve inancın zaferiyle sonuçlanan bir hürriyet destanıdır. Her bir mısranın manası millî mücadelemizin ruhuyla mücessem Marşımız, her biri sırrı mühim kelimelerle dokunmuş bayrağımızdır. Bu mukaddes bayrak sonsuza kadar Milletimizin yüreğinde, vatan aşkının en gür sedası ve en coşkun ateşiyle dalgalanmaya devam edecektir. “Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!” dizelerindeki güçlü ifadesiyle istiklâlimizin marşı; istikbâlimizin yıldızı ve bağımsızlığımızın ebedi belgesidir.



İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 102. Yıl dönümü vesilesiyle Burdur mebusumuz, İslam şairimiz, Mehmet Akif Ersoy’un şahsında aziz vatan topraklarını bizlere emanet eden tüm ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Büyük şairimizin duasıyla; “Allah bu Millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın.” Aziz Milletimizi hürmetle selamlıyorum.”