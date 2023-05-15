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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan seçim açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oy sayımı devam ederken yapılan değerlendirmeler ile ilgili şahsi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Şentop, "YSK, seçim sürecini şeffaflıkla ve siyasi partilerin temsilcileriyle beraber yürütmektedir." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oy sayımı devam ederken yapılan değerlendirmeler ile ilgili şahsi Twitter hesabından bir açıklama yaptı:

"YSK, seçim sürecini şeffaflıkla ve siyasi partilerin temsilcileriyle beraber yürütmektedir.

Bu sebeple alınan karar ve açıklamalar hakkında dayanaksız iddialarla, mahiyeti bilinmeyen bazı verilerle algı oluşturmaya çalışmak, kendi temsilcilerinin de içinde bulunduğu süreçler üzerinden YSK'yı itham edip yıpratmak, siyasete de siyasetçiye de kaybettirir."

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