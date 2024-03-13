AjansHaber.com.tr Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı!

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Fırat Der'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan ilk iftarı şehit aileleri ile yapacak
İş Bankası'na Profilo AVM kıyağı!
Vahşice öldürülen kedi Eros'un davasında karar!
Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni gelişme!
Yerel zincir marketlen yüzde 25 indirim!
Çanakkale'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü
Numan Kurtulmuş, iftar programında konuştu!