TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan patlamaya ilişkin açıklama!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleşen bombalı saldırı eylemine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde;

Bu sabah İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir.

Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun.