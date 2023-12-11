TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Özel'e tarih dersi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan gerilime karşı çıkmamakla suçladı.

Yaşananları darbe girişimine benzeten Özel'e, Osmanlı ve cumhuriyet döneminden 6 farklı darbe örneğiyle ders niteliğinde cevap veren Numan Kurtulmuş, "6 tane olayın ismini veriyorum, bunların 3 tanesi Osmanlı döneminde oldu, 3 tanesi cumhuriyet döneminde oldu. Bunlardan birincisi Babıali Baskını’dır, bunlardan bir diğeri Feriye Baskını’dır, bir diğeri ise Abdülhamit Han’ın hallıdır. Bu üç olayın arkasında kim var, yanında kimler var, bunları araştırın. Öyle görüyorum ki Cumhuriyet tarihinde de 3 tane mesele var. 1960 darbesi, 28 Şubat darbesi ve 27 Nisan muhtırası var; bunların yanında da kim var, bunların karşısında kimler var?” dedi.

Özel’in konuşmasının ardından Başkan Kurtulmuş, gerginlik nedeniyle oturuma ara verdi.