TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze'ye, Srebrenitsa ve Auschwitz benzetmesi

Gazze'de yaşanan insanlık dramına Batı'nın seyirci kalması, dünya kamuoyunda geniş yankı buldu. Batı'nın insanlık tarihi boyunca sürdürdüğü ikircikli tavrı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gözler önüne serdi. Kurtulmuş; Gazze, Srebrenitsa ve Auschwitz katliamları arasındaki bağlantıya dikkat çekti.

Ahmet Hakan köşesine taşıdı

Gazeteci Ahmet Hakan, Kurtulmuş'un bu üç şehirde gerçekleşen katliamlar üzerinden Batı'ya yönelttiği eleştiriyi köşesine taşıdı.

Hakan, Numan Kurtulmuş'un açıklamalarının ardından kamuoyunda sıkça konuşulmaya başlayan söz konusu benzetme hakkında kaleme aldığı yazısında, "Bakıyorum son günlerde Gazze katliamı ile Srebrenitsa Katliamı arasındaki benzerliğe dikkat çekenler çoğaldı. Hakkını teslim edelim bu benzetmeyi ilk yapan isim TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu." ifadelerine yer verdi.

“Auschwitz, Srebrenitsa ve Gazze”

Kurtulmuş, Bosna Hersek Meclisini ziyaret ettiği sırada yaptığı konuşmada, “Özellikle üç şehir üzerinden modern zamanlarda yaşadığımız insanlık trajedilerini, katliamları, soykırımları, o dönemlerde yaşadıklarımız karşısında insanların tavrını da ifade ederek hatırlatmak isterim. Bu üç şehir Auschwitz, Srebrenitsa ve Gazze'dir. Auschwitz’teki toplama kamplarında Naziler tarafından Yahudiler önemli bir katliama ve soykırıma tabi tutulmuşlardı. Arkasından Srebrenitsa'da yakın dönemde büyük bir insanlık dramı, büyük bir soykırım yaşandı. Aynı ikisine benzer şekilde şu anda Gazze'de İsrail hükümetinin acımasız saldırıları sonucunda bir büyük soykırım yaşanıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

“Katliamı yapanlar, katliama destek olanlar ve katliama sessiz kalanlar”

Numan Kurtulmuş, soykırımlar karşısında sergilenen tavrı birkaç kategoride toplamanın mümkün olduğunu dile getirerek, “Bunlar ‘katliamı yapanlar’, ‘katliama destek olanlar’, ‘katliama sessiz kalanlar’ ve ‘Ne yapalım ama oldu diyerek mazlum tarafı suçlamaya kalkanlar’dır. Hiç şüpheniz olmasın ki Auschwitz, Srebrenitsa katliamını yapan o barbarlar nasıl isimleri unutulup tarihten silindilerse bugün Gazze’de de bu katliamı yapanların isimleri dahi bir müddet sonra hatırlanmayacaktır.” dedi.