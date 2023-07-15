“TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Gazi Meclis’I konu alan 15 Temmuz paylaşımı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” başlığı ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz gecesi Gazi Meclis’in direnişini konu alan bir video yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel olarak yayımlanan videoda TBMM’nin 15 Temmuz’da ikinci kez “Gazi” unvanı aldığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi yaptığı konuşmaya da yer verilen videoda küçük bir kız çocuğunun dedesinden o karanlık gecede neler yaşandığını öğrendiği görüldü.