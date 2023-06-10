TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Elmadağ MKE fabrikasında yaşanan patlama ile ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Kurtulmuş, "Elmadağ Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehid olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun." ifadelerinde bulundu.