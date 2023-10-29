TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 29 Ekim mesajı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı:

❝Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm halkımıza kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin banisi ve TBMM’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün isimsiz kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle yâd ediyorum.

Emperyalist işgal ordularına karşı bağımsızlık mücadelesi veren, İstiklal Harbi’mizi zaferle taçlandıran millî iradenin temsilcisi Büyük Millet Meclisimizde çalışmış tüm milletvekillerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Anadolu kıtasına adım attığımız günden itibaren daima ileriye gitmek, yüksek hedeflere ulaşmak ve yeniden büyük Türkiye'yi kurabilmek için; tarihimizden, medeniyetimizden, değerlerimizden, kültürümüzden, köklerimizden ve 100 yıllık Cumhuriyetimizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz.

Aziz milletimizin, tam bağımsız Türkiye’nin inşası ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı "sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı"yla taçlandırma gayreti içindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda çok büyük mesafeler katederek geldiğimiz bu noktada hakkın, iyinin ve güzelin hâkim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Nice 100 yıllara…❞