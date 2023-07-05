TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit öğretmenin ailesi ile bir araya geldi

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anne ve babası TBMM Başkanı Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.

Şehit öğretmen Yalçın'a Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, "Şehit Aybüke Yalçın, milletimizin gönlünde zihninde milletimizin istiklalinin, istikbalinin sembolü oldu. Allah sizleri ve bizleri cennetinde kavuştursun. O sizin evladınız idi artık hepimizin evladı oldu. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.