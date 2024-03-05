TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moritanya’da!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İSİPAB programın kapsamında Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin ardından Moritanya İslam Cumhuriyeti’ni ziyaret etti.

Bu kapsamda Moritanya İslam Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Mohamed Bamba Ould Meguett ile bir araya gelen Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden bu ziyarete ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Kurtulmuş paylaşımında şu satırlara yer verdi:

“İSİPAB programımız kapsamında Moritanya İslam Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Bamba Ould Meguett ile bir araya geldik.

İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdiğimiz görüşmemizde, Moritanya'nın Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile dönem başkanlığını devralması nedeniyle tebriklerimizi ilettik.”