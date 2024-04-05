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TBMM Başkanı Kurtulmuş Meclis personeliyle bayramlaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personel ile bayramlaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personel ile bayramlaştı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda, personelin bayram tebriklerini kabul etti.

Kurtulmuş, personelin bayramını kutlayarak sağlıkla nice bayramlara erişmeleri temennisinde bulundu.

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