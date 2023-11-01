TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'e gidecek!
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'e gidecek.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2-3 Kasım'da Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
Bosna Hersek Temsilciler Meclisini ziyaret edecek Kurtulmuş, ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığındaki askerlerle bir araya gelecek.
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