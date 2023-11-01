TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'e gidecek!

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2-3 Kasım'da Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisini ziyaret edecek Kurtulmuş, ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığındaki askerlerle bir araya gelecek.