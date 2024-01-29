TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Kralı Al Khalifa ile görüştü

Kurtulmuş, Al Khalifa ile Kraliyet Sarayı’nda yaptığı görüşmede, dost ve kardeş ülke Bahreyn’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ev sahipliği nedeniyle teşekkürlerini iletti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi ve Şura Meclisi başkanları ve üyeleriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Türkiye ve Bahreyn ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda çok daha ileri seviyelere çıkacağına inandığını vurguladı.

Bahreyn Kralı Al Khalifa ise TBMM Başkanı Kurtulmuş’un ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki ülkenin ilişkilerinin parlamentoların gayretiyle her alanda daha ileri düzeye çıkacağına inandığını belirtti.

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam’ın da katıldığı görüşmede, Türkiye–Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Türkiye’nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl yer aldı.