TBMM Başkan Şentop’tan maaş bağışı kampanyası!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak maaş bağışı kampanyası başlattı. Kendi 3 maaşını da depremzedeler için AFAD’a bağışlayan Şentop şu açıklamayı yaptı:

“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem afeti sebebiyle Aziz Milletimizin her bir ferdinin yardımlaşma konusunda seferberlik ruhuyla gösterdiği gayret ve fedakârlıklar, her türlü övgüyü hak etmektedir. Depremin yaralarının bir an evvel sarılabilmesi için maddi ve manevi desteğini esirgemeyen her bir vatandaşımıza şükranlarıma sunuyorum.

Bu kapsamda bütün milletvekillerimizin de deprem bölgelerine yardım için ellerinden geleni yapmaya, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaya çalıştığına olan inancım tamdır. Bununla birlikte sembolik bir adım olarak, her bir milletvekilimizin en az birer maaşını yardım kampanyasına bağışlayarak AFAD'a, depremde zarar gören vatandaşlarımıza destek vermesi çağrısı yapıyorum. Ben de, bir çok ayni ve nakdi başka kampanyalara katılımıma ilaveten, AFAD'a 3 maaşımı bağışlamış bulunuyorum.

Milletvekillerimizin tamamı tarafından katılım sağlanacak böyle bir girişimin, maddi tutarından bağımsız olarak büyük anlam taşıyacağına; siyasi parti gruplarımızın birlikte imza attıkları 7.2.2023 tarihli bildiride geçen ‘Milletimizin yanında ve hizmetinde olma’ iradesini somutlaştıracak sembolik ama önemli bir adım olacağına inanıyorum.

Bu vesileyle bir kere daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına ve depreme maruz kalan vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Tekrar Milletimizin başı sağ olsun.”

