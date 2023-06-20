TBMM Başkan Kurtulmuş, Ala'yı kabul etti!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekilliğine atanan Bursa Milletvekili Efkan Ala'yı makamında kabul etti.

Ala ile uzun yıllardır siyasette birlikte olduklarını söyleyen Kurtulmuş, "Kendisi devleti tanıyan, siyaseti, Türkiye'nin hedeflerini bilen ve gerçekten demokrat, reformcu, yerli ve milli, şuurlu bir siyaset çizgisini takip eden çok kıymetli bir arkadaşımız, çok değerli bir siyasetçi. Efkan Ala'nın AK Parti Genel Başkanvekilliğine getirilmiş olması bizim için ayrıca bir sevinç vesilesi. Size ve arkadaşlarınıza görevinizde üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin tarihi dönemlerinin birinden geçildiğini dile getiren Kurtulmuş, "Yıllardır konuştuğumuz, hep hayalini kurduğumuz 2023 geldi, 2023'ün ortasını da geçiyoruz. Bu, yalnızca Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladığımız bir dönem değil aynı zamanda Türkiye'nin önüne 100 yıllık yeni hedefler koyduğu bir dönemin başlangıcı. TBMM, Türkiye siyaseti olarak böyle tarihi bir eşiğin başlangıcındayız." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türkiye'yi gelecek yüzyılda güçlü ekonomik yapısı, sağlam toplumsal dokusuyla dış politikada sözü güçlü, her alanda atılımlarıyla dünyada örnek ülkelerden biri haline getirmek için gayret edeceklerini vurgulayarak, "Bu dönem maziden aldığımız güçle ileriye doğru atılımın, şahlanışın başlangıcı olacak." dedi.

Hiçbir söze itibar etmedik

Siyasetin çok güçlü olmasını her zaman önemsediklerini söyleyen Kurtulmuş, "Millet iradesinin üstünde hiçbir söze itibar etmedik. Millete bir şekilde değer biçen, istikamet tayin eden hiçbir iç ve dış vesayet odağına eyvallah etmedik. Allah'a çok şükür de milletimiz bütün bunları değerlendirerek bu reformcu, demokrat, milli, yerli, siyaset çizgisini hep güçlendirdi. Bundan sonra bu ortak hedeflerimizi yalnızca bir siyasi partinin hedefi, programı olmanın ötesinde Türkiye'nin, 85 milyonunun ortak vizyonu, gelecek anlayışı, hedefi, ülküsü haline getirebilmek için güçlü şekilde mücadele edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Numan Kurtulmuş, parlamentonun çok güçlü olmasının, milli iradenin güçlü olmasının olmazsa olmaz şartı olduğunu belirterek, "TBMM bu tarihi dönemeçteki hayati adımlarını atacak. Milli iradenin tecelligahı olarak kabul ettiğimiz Meclisin her türlü sözün üstünde bir fonksiyon icra etmesi için canla başla gayret sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa çağrısı

Yeni dönemde milletin beklentisi olan konuların çözülmesinin yanı sıra milletin Meclise verdiği bazı ödevler olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bunların en başında artık darbe anayasalarından kurtulmak mecburiyeti geliyor. Türkiye'nin sivil, demokrat, kapsayıcı, kuşatıcı, milli bir anayasaya ihtiyacı artık ayan beyan ortada. Ümit ediyoruz ki 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin kendisine yüklemiş olduğu bu sorumluluğu bu dönem layıkıyla yerine getirebilecektir. Toplumun geniş kesimlerinin 'bu oldu' diyeceği, üzerinde ittifak edebileceği bir anayasanın yapılması için bütün siyasi partilerimiz gayretle mücadele edeceklerdir. Böyle ümit ediyoruz.

Aynı şekilde Meclisin, milletin beklentilerine karşı hızlı, verimli ve etkin bir çalışma dönemi geçirebilmesi için yeni bir İçtüzük ihtiyacının da zaruri olduğu ortada. Bu iki temel konunun, Meclisin ağırlıklı meselelerinin olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. İnşallah bu dönemde huzur içinde, milletin beklentilerini karşılayan, sorumluluk sahibi ve Türkiye'nin milli vizyonlarını gerçekleştirmek için gecesini gündüzüne katan bir Meclis çalışmasını, bütün milletvekili arkadaşlarımızla beraber hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekilliğine atanan Efkan Ala'ya ziyareti için teşekkür ederek, halefini Mecliste ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti, reformun adı

AK Parti Genel Başkanvekili Ala da Numan Kurtulmuş'u, TBMM Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti, görevinde başarı diledi.

TBMM'nin, çok önemli dönemlerden yüzünün akıyla çıktığını, milletin iradesini hiçbir zaman yere düşürmediğini belirten Ala, "Sizin de Meclis Başkanlığını en güzel şekilde temsil edeceğinizi ve gerektiğinde iradeyi ortaya koyacağınızı biliyoruz ve bundan dolayı müsterihiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisine duyduğu güven için teşekkür eden Ala, "AK Parti kurulduğu günden beri reformun adı oldu. AK Parti reformist bir parti. Ülkenin her alanda ihtiyaç duyduğu reformlara imza attı, daha önce konuşulması bile mümkün görünmeyen, inanç özgürlüğünün önündeki engellerin tamamını kaldırdı ve bunu siyasi yollarla yapabildi. Bunu da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, milletimizin desteğiyle AK Parti kadroları yaptı." diye konuştu.

Ala, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için son hızla çalışacaklarını ifade ederek, Türkiye'nin dünyanın en güçlü ve etkili 10 devleti arasına girmeyi hedeflediğini söyledi.

Dış politikada bu hedefi yakaladıklarını dile getiren Ala, "Bugün Türkiye etkili, insani ve erdemli dış politikasıyla dünyada adından söz ettiriyor. Cumhurbaşkanı'mız da liderler diplomasisinin en önemli aktörü. Problemleri çözerek ve çözüm kapasitemizi de artırarak yola devam ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.