TBMM, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanun Teklifini görüşecek!

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılının ilk birleşimini açtığını belirten ve hayırlı olmasını dileyen Akar, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül "Antalya'nın sorunları", AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir "Terör mağduru aileler ve çocuk şehitler", CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir "Hatay ilinin sorunları" konularında gündem dışı konuştu.

Bülbül, Antalya'da çok ciddi bir kira sorunu olduğunu belirterek, kiralarda yüzde 700-800'e varan artışlar olduğunu söyledi.

Ürün fiyatı belirlenirken hiçbir üreticinin görüşünün alınmadığını dile getiren Bülbül, halde 4-5 kişilik komisyonun ürün fiyatı belirlediğini kaydetti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Diyarbakır'da, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden eğitim şehitlerini rahmetle andı.

Saldırıda AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın oğlu Eren Eronat'ın da şehit olduğunu, Eronat'ın 15 sene önce yüreğine bir kor düştüğünü ifade eden Aydemir, "Kürt düşmanları, bir Kürt evladını katlettiler." dedi.

Aydemir, "İmansız örgütün bir ismi çıkıp, bir bölücü başı çıkıp, siyaseti tanzim etmek üzere resmen teknik direktörlük pozisyonu alıyor. Eğer onun o sözlerini naksetmeyecek bir duruşumuz olmazsa işte o yerin altına gönderdiğimiz çocukların ruhları bizi iflah etmez." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Tokdemir, Hatay'ın üvey evlat gibi görüldüğünü, hizmet alamadığını iddia ederek, "Hatay'ın suçu, günahı ne?" diye sordu.

Yüksek elektrik faturaları karşısında çiftçilerin ezildiğini savunan Tokdemir, Reyhanlı Barajı'nın bitmediğini, bitmeyen barajın açılışının yapıldığını öne sürdü.

Cinsel istismar

Bu görüşmelerin ardından “Başta cinsel istismar suçları olmak üzere çocuklara yönelik her türlü suçun önlenmesine ilişkin” tüm siyasi partilerin verdiği önergeler görüşülecek. Ortak verilen önerge ile de konunun araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı verilecek.

Antalya Diplomasi Forumu

Ardından ise Meclis, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine geçilecek. Kanun teklifiyle Antalya Diplomasi Forumu'nun, Maarif Vakfı ve Yunus Emre Vakfı gibi kurumsal kimliğe dönüştürülmesi ve süreklilik arz edeceği ifade edilirken, düzenlemeyle, hükümet dışı örgütlenmeler kapsamında Türkiye'nin tezlerinin, bölgesel ve küresel anlamda insanlığa ulaştırılmasının zemininin oluşturulacaması amaçlanıyor.

Bu teklifin ardından sıraya konulan ve TBMM Genel Kurulu''nda ele alınacak teklif ise Uludağ’a yasal koruma kalkanı oluşturulmasını amaçlayan kanun teklifi olacak. Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığında toplanmasını öngören Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifinin görüşmelerinin bu hafta tamamlanması amaçlanıyor.

Bu görüşmelerinin tamamlanması için TBMM Genel Kurulu, bugün, Çarşamba ve Perşembe günü saat 24.00’e kadar çalışacak.