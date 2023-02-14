TBMM, aç-kapa yaptı!

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurulda Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin ortak kararı gereğince toplantı karar sayısı olmadığı için aç-kapa yaptı. TBMM Genel Kurulu, bu hafta da deprem nedeniyle pek çok milletvekilinin bölgede yardım çalışmalarına katılması nedeniyle çalışmayacak.

Genel Kurul, önümüzdeki hafta 21 Şubat 2023 Salı günü çalışmalarına başlayacak.