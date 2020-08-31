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Tayvan'da uçurtmaya tutunan çocuk 30 metre havaya savruldu

Tayvan’da hafta sonu gerçekleştirilen festivalde dev uçurtmaya tutunan 3 yaşındaki kız, rüzgarın etkisiyle, uçurtmayla birlikte havalandı.

Ülkenin Hsinchu kentinde Nanliao Limanı'nda düzenlenen uçurtma festivalinde dev bir uçurtmayı tutan 3 yaşındaki küçük kız, rüzgarın aniden esmesiyle uçurtmayla birlikte havalandı.

30 metre yükseklikte ölümle burun buruna gelen küçük kızı festivale katılan yarışmacılar kurtardı. 

 O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

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