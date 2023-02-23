Tayvan, yabancı turistlere nakit verecek

Tayvan, pandemi sonrası turizm sektörünü canlandırmak amacıyla ülkeye giriş yapacak olan turistlere bu yıl 500.000 nakit ya da indirim teşviki sunacak.

Her bir turist için 5 bin NTD (yaklaşık 3105 TL) değerindeki teşvikler, yurt dışından gelen turistleri çekmek için 5,3 milyar yeni Tayvan dolarına denk gelen bir paketin parçası olarak Perşembe günü açıklandı.

Hangi turisitlerin nakit ya da indirimden yararlanacağına dair Tayvanlı yetklilerden henüz açıklama yapılmadı. Fakat paranın elektronik olarak ya da konaklamada indirim olarak dağıtılabileceği açıklaması yapıldı.

Tayvan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen Ekim ayında yeniden açıldıktan sonra Tayvan 2022 yılında yaklaşık 900 bin turist giriş yaptı. Ulaştırma Bakanı Wang Kwo-tsai daha önce yaptığı açıklamada, bu yıl 6 milyon turist gelmesini beklediklerini açıkladı.