Tayvan lideri: Çin'e boyun eğmeyeceğiz

Tayvan lideri Tsai Ing-wern, artan gerilime karşı Çin’e boyun eğmeyecekleririni, “demokratik yaşam biçimini” sürdüreceklerini söyledi.

Pekin, Tayvan toprakları üzerinde hak iddia ediyor ve Tsai liderliğindeki hükümeti "ayrılıkçı" olarak nitelendiriyor.

İki ülke, 70 yılı aşkın süredir ayrı yönetiliyor. Az sayıda ülke, Tayvan'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyor.

BBC’de yer alan habere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinpingi’in “tam birleşme” vurgusu yapmasından bir gün sonra konuşma yapan Tsai Ing Wen, biz daha çok iş başardıkça Çin’den gelen baskı da artıyor” dedi.

Ing-wen, yollarını Çin’den ayrıldığını, Çin’in yolunun özgürlük, demokrasi, egemenlik sunmadığını söyledi.

Çin-Tayvan gerilimi yükseliyor

Çin, Ekim ayının ilk dört gününde Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine izinsiz olarak yaklaşık 150 uçak soktu.

Pekin, Tayvan toprakları üzerinde hak iddia ediyor ve Tsai liderliğindeki hükümeti "ayrılıkçı" olarak nitelendiriyor.