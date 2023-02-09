Tayvan Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı bir aylık maaşını Türkiye'ye bağışlayacak

BBC'nin aktardığı habere göre, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve Başkan Yardımcısı William Lai, birer aylık maaşlarını Türkiye'ye deprem yardımı olarak yardım olarak bağışlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Tükiye'nin vatanını yeniden inşa etmesine yardımda, üzerlerine düşeni yapmayı umdukları" da belirtildi.

Tayvanlı arama kurtarma ekibi Türkiye’ye geldi

Tayvan daha önce de 2 milyon dolar yardım yapılacağını duyurmuştu.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'a gelen Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, 1999'da ülkelerinde yaşanan depremde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür için yardıma koştuklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından destek için Tayvanlı 44 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye geldi.

Kurtarma faaliyetlerinde gerekli araç gereç ve arama köpekleriyle gelen ekip, Adıyaman'da çalışmalarına başladı.

Tayvan, 1999 yılındaki büyük depremin ardından daTürkiye'ye yardıma gelmişti.