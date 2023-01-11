Tayvan, ABD'den 100 adet Sidewinder füzesi satın alacak

Tayvan ajansı CNA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Savunma Bakanlığı, "AIM-9X Block II" model taktik Sidewinder füzelerini ve bileşenlerini 78,63 milyon dolara satın almak üzere ABD ile anlaşma imzaladı.

2030'a kadar partiler halinde teslim edilmesi öngörülen füzelerin ilk etapta Ada'nın güneydoğusundaki Taitung şehrindeki askeri üsse konuşlandırılması planlanıyor.

Anlaşma, ABD Başkanı Joe Biden'ın Eylül 2022'de onayladığı Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah satışı kapsamında gerçekleştirilecek.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansına göre, silah satışı Sidewinder füzelerinin yanı sıra, 60 adet havadan karaya kısa menzilli "AGM-84L-1 Harpoon Block II" füzesi ile "İzleme Radar Programı" ve bağlantılı donanımları için lojistik destek hizmetlerini içeriyor.

ABD'li Raytheon şirketince üretilen Sidewinder füzeleri, havadan havaya ve yüzeyden havaya kızıl ötesi takip yapabilen dünyanın en gelişmiş kısa menzilli füzesi olarak biliniyor.