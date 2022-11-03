AjansHaber.com.tr Gündem Tavuğun altından, uyuşturucu çıktı!

Tavuğun altından, uyuşturucu çıktı!

Konya'da kümese uyuşturucu sakladıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı. Operasyon sırasında kuluçkadaki bir tavuğun altından uyuşturucu çıktı.

Konya'da kümeste uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.  Yapılan aramada, kümeste poşet içinde bir miktar metamfetamin bulundu.

Adresteki detaylı aramada, 824 gram metamfetamin, 38 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 100 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.H. ve C.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
TUA'dan Çin roketi açıklaması
Kendi yıktığı duvarın altında kaldı!
FETÖ operasyonu başlatıldı!
Korkusuz ve Sözcü'de deprem!
Bakan Soylu: Yarın tatbikat yapacağız
Yeni tutarlar belli oldu, trafik cezalarına dikkat
Anayasa görüşmeleri başlıyor