Tatvan'dan acı haber: 1 korucu şehit, 2 jandarma yaralı!

İçişleri Bakanlığı, Bitlis Tatvan'da 1 korucunun şehit olduğunu, 2 jandarmanın ise yaralandığını açıkladı. Operasyonda 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.

Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.