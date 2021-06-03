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Tatvan'dan acı haber: 1 korucu şehit, 2 jandarma yaralı!

Bitlis Tatvan'da terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda 1 korucu şehit oldu, 2 jandarma yaralandı. İçişleri Bakanlığı, operasyonda 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis Tatvan'da 1 korucunun şehit olduğunu, 2 jandarmanın ise yaralandığını açıkladı. Operasyonda 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.

Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

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