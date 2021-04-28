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Tatilciler tam kapanma öncesi Bodrum'a akın

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arası sürecek tam kapanma kararının ardından süreyi ikinci konutlarında geçirmek isteyen tatilciler yollara düştü. Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kent merkezi giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

 

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İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçların fazla olması, dikkat çekti.

 

 

Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın - 4
Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi büyükşehirlerde kalmak istemeyip, Bodrum'u tercih edenler, öğle saatlerinden itibaren ilçeye giriş yapmaya başladı.

 

 

Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın - 5
Bölgede trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

 

 

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Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler de ilçe girişinde güvenlik önlemi aldı.

 

 

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Trafik, zaman zaman durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

 

 

Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın - 8

Bodrum girişinde başlayan ve Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü yönüne giden tüm güzergahlarda yoğunluk gözlendi.

 

 

Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın - 9
Asıl yoğunluğun ise yarın kapanmanın son saatlerinde yaşanması beklenirken, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri oluşan yoğunluktan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini devam ettiriyor.

 

Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın - 10

Uygulama noktalarında ise denetimlerini sürdürüyor.

Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın - 18

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