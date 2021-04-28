Tatilciler tam kapanma öncesi Bodrum'a akın

Kent merkezi giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçların fazla olması, dikkat çekti.

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi büyükşehirlerde kalmak istemeyip, Bodrum'u tercih edenler, öğle saatlerinden itibaren ilçeye giriş yapmaya başladı.

Bölgede trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler de ilçe girişinde güvenlik önlemi aldı.

Trafik, zaman zaman durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Bodrum girişinde başlayan ve Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü yönüne giden tüm güzergahlarda yoğunluk gözlendi.

Asıl yoğunluğun ise yarın kapanmanın son saatlerinde yaşanması beklenirken, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri oluşan yoğunluktan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini devam ettiriyor.