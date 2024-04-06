Tatil başladı, yollardaki yoğunluk arttı!

Ramazan tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, otoyol ve kara yollarında yoğunluk oluşturuyor.

9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, yola çıkmaya başladı. Sürücülerin gidecekleri yerlere hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu park alanı kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78'E YÜKSELDİ

İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, otoyollara, havalimanlarına ve otogarlara akın ettirdi. İBB Trafik verilerine göre kent içinde trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 78'e ulaştı.

HAVALİMANI VE OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Bayram hareketliliği İstanbul Havalimanı ve Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da yansıdı. Otogar çıkışında trafik denetimleri yapılırken, İstanbul Valisi Davut Gül de bir süre çalışmaları, denetimleri yerinde inceledi.