Taslak çalışma ortaya çıktı! İşte 1 Haziran planı...

Kabine’den çıkması beklenen kararlara göre restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla açılacak, düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek. Normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz dolaşabilecek.

Haziranda gelecek toplam 30 milyon BioNTech aşısıyla günlük bir milyon aşılama hedefi için çalışılacak. En geç sonbahara kadar 18 yaşa da aşılama yapılacak.Peki 1 Haziran’da normalleşme için hangi adımlar atılacak. İşte Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar:

RESTORANLARA KİŞİ SINIRI

Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

DÜĞÜNLER AÇIK HAVADA

Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.

İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.

HALI SAHALAR AÇILIR MI?

Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.

MESAFE VARSA MASKE YOK

Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

‘EĞİTİMDE TELAFİ BAŞLIYOR’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından “eğitimdetelafibaşlıyor” etiketiyle paylaşım yaptı.Selçuk, “Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 167 BİN DOZ AŞI

Türkiye’de şimdiye kadar 28 milyon 395 bin doz aşı uygulandı. Bunun 16 milyon 253 bin 186’sı birinci doz, 12 milyon 141 bin 814’ü ikinci doz uygulanan kişiler.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yusuf Eryazğan, eylül ayına kadar 120 milyon doz BioNTech aşısı sözü verildiğini hatırlatarak, bu aşıların gelmesi durumunda günlük yapılan aşı miktarında ciddi artış olacağını söyledi.

22 Mayıs’ta 138 bin 460, 23 Mayıs’ta 98 bin, 24 Mayıs’ta 205 bin, 25 Mayıs’ta ise 167 bin doz aşı yapıldığını bildiren Eryazğan, şu bilgileri verdi:

“Hafta sonu aşı uygulaması 100 bin seviyelerine düşüyor. Hafta içi de en çok 200 bine kadar çıkıyor. Büyük şehirlerde Sinovac yani geleneksel aşı beklentisi var. Ancak henüz bu aşıda ilk doz açılmadı. Bu nedenle büyük şehirlerde bazen aşı uygulamasında düşüş oluyor. Ancak Anadolu’da böyle bir ayrım yok. Vatandaş gelen her aşıyı rahatlıkla oluyor.”