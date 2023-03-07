Taşkın, Yeşilay'ın 103. kuruluşunu kutladı!

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1-7 Mart'ın Yeşilay Haftası olduğunu hatırlattı.

Yeşilay'ın kuruluş süreci hakkında bilgiler veren Taşkın, Türkiye'nin 81 ilinde toplam 120 şubeyle hizmet veren derneğin çalışmalarına destek veren çok sayıda gönüllü bulunduğunu dile getirdi.

AK Parti'li Taşkın, bağımlılık türleriyle ilgili başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın artırılması hedefiyle yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile her yıl 10 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaşıldığını kaydederek, "2013 yılında faaliyet alanlarına rehabilitasyon hizmetini de ekleyen Yeşilay, 2015 yılından itibaren Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ile hizmet vermeye başlamıştır. Türkiye geneli ve KKTC'de toplam 100 YEDAM ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği verilmektedir. YEDAM'ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ve ayaktan terapi hizmetleri sunmaktadır." diye konuştu.

Tüm vatandaşları, kendilerinin ve sevdiklerinin sağlıkları için her türlü zararlı alışkanlıktan uzak durmaya davet eden Taşkın, tütün, alkol, kumar, teknoloji gibi bağımlılık sorunlarının çözümü yolunda gayret gösteren Yeşilay yönetimi, çalışanları ve gönüllülerine teşekkür etti.