Taşkın: "Ülkemiz, üreterek gelişmeye devam edecek"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enflasyon oranları düşerken üretim ve ihracatın arttığını belirtti.

Mart ayında yüzde 4,4 artışla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatının gerçekleştiğini anlatan Taşkın, "Ülkemiz 'Türkiye Yüzyılı'nda üreterek gelişmeye, ihracat yaparak büyümeye istikrarlı bir şekilde devam edecektir." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı"nın meyvelerinden olan Togg T10X'in ilkinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildiğini hatırlatan Taşkın, "(Yapamazsınız) dedikleri ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Taşkın, Türkiye'nin gururu, yerli ve milli markası Togg'un vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.