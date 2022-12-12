Taşkın, “Ulaşıma 23 milyar lira yatırım yapıldı”

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in, her geçen gün geliştiğini ve yeni istihdam olanaklarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Mersin'in, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Mersin Uluslararası Limanı, Çukurova Bölgesel Havalimanı ve Akdeniz Sahil Yolu ile ulaşım, enerji ve ticaret merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Taşkın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Mersin'in gelişim hızına bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve şehri geleceğe hazırlamak için gereken projeleri tek tek hayata geçirdiğini belirtti.

Taşkın, son 20 yılda Mersin'in ulaşım ve iletişim altyapısı için toplam 23 milyar lira yatırım yapıldığını ifade etti.

Mersin Limanı'nın, Doğu Akdeniz'in kalbi olduğunu belirten Taşkın, "Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi tüm ulaşım modlarıyla birlikte gelişecek Mersin'de tüm ulaşım sektörlerinde önemli projeler hayata geçiriliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti olarak, eser ve hizmet siyaseti ile memleketin her bir noktasında vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini kaydeden Taşkın, "Mersin'in gelişmesi ve büyümesi için akılcı ve ihtiyaca cevap veren projelerle çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.