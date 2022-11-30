Taşkın: "Terörün hiçbir türlüsüne yer yok"

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Taşkın, terör örgütü PKK'nın hain saldırıları sonucunda şehit olan Mehmetçiklerin yüreklere ateş düşürdüğünü, ardından TSK’nın başlattığı operasyonlarda ise örgüte şiddetli darbeler vurulduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin, küresel bir sorun olan terörle mücadelede "ara-bul-yok et" parolasıyla destan yazmaya devam ettiğini belirten Taşkın, "Terör örgütünün hain saldırıları mücadele azmimizi kamçılamıştır. Suriye'nin kuzeyindeki başarılar, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarla perçinlenmiştir. Türkiye, uluslararası hukuktan doğan meşru hakları doğrultusunda yurt içinde ve sınır ötesindeki mücadelesine son terörist imha edilene kadar kararlı ve etkin bir şekilde devam edecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde hedefinin, terör belasından tamamen kurtulmak olduğunu vurgulayan Taşkın, "Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer yoktur. Türkiye terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejisini kararlılıkla uygulamaya devam edecektir." diye konuştu.