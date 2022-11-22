Taşkın: "PKK çirkin yüzünü tekrar gösterdi”

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği operasyonlar sonrasında bitme noktasına gelen terör örgütü PKK'nın çirkin yüzünü Karkamış'ta yeniden gösterdiğini söyledi.

Suriye'nin kuzeyinden ateşlenen havanların Karkamış ilçesinde 3 okul binası ve 2 eve isabet ettiğini, hain saldırı sonrasında 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın yaşamını yitirdiğini, 19 vatandaşın yaralandığını anımsatan Taşkın, "Öğretmenler gününe iki gün kala hayatının baharında bir öğretmenimize kıyanlar, 5 yaşındaki Hasan Karataş'ı hayattan koparanlar bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir." diye konuştu.

Taşkın, Türk milletinin terörü ve teröristi destekleyenleri iyi tanıdığını belirterek, "Saldırıları gerçekleştiren, eli kanlı terör örgütünü ve destekçilerini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Timsah gözyaşları döken birtakım çevrelerden gelen taziye mesajlarını ve isim vermeden 'her türlü şiddete karşıyız' türünden açıklamaları da reddettiğimizi açıkça ifade etmek istiyorum. Zamanı gelince teröristlere olduğu gibi destekçilerine de gereken ders verilecektir. Hiç kimse bu tür açıklamalarla kendisini temize çıkaramaz." ifadelerini kullandı