Taşkın: "Narkotim, başarıyla yürütülüyor”

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, madde bağımlılığının, dünyada toplumların karşı karşıya kaldığı küresel sorunlardan biri haline geldiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin temelinin, önleme çalışmasından geçtiğine işaret eden Taşkın, önleme çalışmalarını en iyi yapan ülkelerden birisinin de Türkiye olduğunu kaydetti.

Ali Cumhur Taşkın, Türkiye'nin 2023 yılı bütçesinde, bağımlılıkla mücadele programına 4 milyar 741 milyon lira kaynak ayrıldığını belirterek, "Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığımızın 'Narkotim' projesiyle maddeye kolay erişimi imkansız hale getirmek için başarılı bir çalışma yürütülmektedir." diye konuştu.

Madde kullanımına ortam hazırlamaması için metruk binaların yıkıldığını anımsatan Taşkın, şöyle devam etti:

"Hemen her gün zehir tacirlerinin kıskıvrak yakalandığını da ekranlardan görmekteyiz. Bu musibete ülkemizdeki bir vatandaşımızın dahi bulaşmaması için, kökünü kurutmak için, uyuşturucu çetelerine geçit vermemek için gece gündüz demeden çalışan İçişleri Bakanlığımız nezdinde kahraman Türk polisimize ve jandarmamıza teşekkür ediyorum."

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'yi kim uyuşturucu ile aynı fotoğraf içerisine sokuyorsa, yaptığı iş beşinci kol faaliyetidir. Bu tür beşinci kol faaliyetleri ülkemizin yükselişine, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' hedefine engel olamayacaktır." ifadesini kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ise düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Afrika'da "emperyalist güç" olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, "Eğer Macron sömürgeci emperyalist bir ülke görmek istiyorsa Fransa'nın kan, gözyaşı ve acıyla dolu kirli tarihine baksın." diye tepki gösterdi.