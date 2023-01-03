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Taşkın, Mersin'in kurtuluşunu kutladı!

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutladı.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 Ocak tarihinin, Mersin'in Fransız işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Mersin'in kurtuluşunun, milletin bağımsızlık için vatan uğruna yapabildiklerinin şanlı bir destanı olduğunu vurgulayan Taşkın, yürekleriyle, bedenleriyle, göğüslerindeki iman aşkıyla topyekun bir direnişi gerçekleştiren Mersin halkının mücadelesinin, Fransızların 3 Ocak 1922'de tamamen Mersin'den kovulmalarıyla son bulduğunu anımsattı.

AK Parti'li Taşkın, "Ecdadımızın vatan sevgisini ve bu uğurda gösterdikleri kahramanlıkları asla unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Taşkın, bağımsızlık mücadelesinin bugün tüm dünyada örnek olan yatırım hamleleriyle devam ettiğini kaydetti.

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