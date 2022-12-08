Taşkın: "Mersin için çalışmaları sürdürüyoruz"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi otoyolu bağlantı kavşağının açıldığını hatırlattı.

Tamamlanan kavşakla akaryakıttan 72 milyon lira tasarruf edileceğini, karbon salınımının 6 bin 527 ton azalacağını söyleyen Taşkın, proje kapsamında 9,5 kilometre uzunluğundaki ikinci kısmın yapım çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

İkinci kısmın tamamlanmasıyla Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve D400 Devlet Yolu arasında yüksek standartlı yol ağının tesis edileceğini ifade eden Taşkın, böylece günde ortalama 24 bin 230 aracın geçtiği D400 Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünün azalacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve hizmet siyasetiyle memleketin her bir noktasında vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirten Taşkın, "Mersin'in gelişmesi ve büyümesi için akılcı ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren projelerle de çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.