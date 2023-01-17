Taşkın: "İlk Evim, TOKİ'nin başarılarını taçlandırdığı bir proje"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'u Mersin'de binlerce kişinin katılımıyla ebediyete uğurladıklarını anımsatarak, şehit Kurt'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Hafta sonu Mersin'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında, bu şehirde yapılacak konutların kura çekim törenini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Taşkın, projenin Mersinli vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

“İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi dünyada hiçbir devletin, maliyet ve süre olarak yapmaya cesaret edemediği, ancak Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu' ile 'biz yaparız' dediği, milyonlarca vatandaşımızın kira öder gibi uygun şartlarda ev sahibi olacağı bir projedir. Bu proje, bu zamana kadar bir milyonun üzerinde konutu yapıp hak sahiplerine teslim eden TOKİ'nin, başarılarını taçlandırdığı bir projedir."