Taşkın: "Hürriyetimize bağlılığımızın timsalidir"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne işaret ederek canları pahasına tüm dünyaya "Çanakkale geçilmez" dedirten kahramanları minnet ve şükranla yad ettiğini söyledi.

Vatanın şanlı zaferlerle dolu tarihinde Çanakkale'nin de yerini aldığını anlatan Taşkın, Çanakkale'nin, yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren bir destan olduğunun altını çizdi. Taşkın, "Çanakkale, yüreği sarsılmaz bir imanla dolu olanların, yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazandığı zaferin adıdır. Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın timsalidir." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremler sonrası yüreklerin yandığını, yaşanan sancılı süreçte Çanakkale ruhuna ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Taşkın, depremin yaralarının ancak bu ruhu dirilterek sarılabileceğini söyledi.

AK Parti'li Taşkın, "Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışma ve kardeşlikle gelebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.