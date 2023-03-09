Taşkın: "Deprem felaketinin üstesinden geleceğiz"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından bölgeye gittiğini, koordinasyon çalışmasına destek verdiğini ifade etti.

Mersin'e 170 bin 242 depremzede geldiğini belirten Taşkın, bunların 56 bin 587'sinin Valilik uhdesinde kamu misafirhanelerine, KYK yurtları ve otellere, 108 bin 638'inin bağımsız konutlara yerleştirildiğini kaydetti.

Mersin'de 5 bin 17 vatandaşın da belediyeler eliyle yerleştirmesinin yapıldığını aktaran Taşkın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından deprem bölgesinden Mersin'e getirilen çocukların 73'ünün kurum bakımına alındığını dile getirdi.

Ali Cumhur Taşkın, depremzedelerin sağlık, eğitim, barınma, gıda gibi ihtiyaçlarının Valilik koordinasyonunda, devletin sunduğu imkanlar ve Mersinli vatandaşların destekleriyle karşılandığını ifade ederek, "85 milyon olarak bu büyük deprem felaketinin üstesinden asrın dayanışmasını sergileyerek yine hep birlikte geleceğiz." diye konuştu.