Taşkın: "Demokrasi için çok önemli adımlar attık"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin adalet hizmetlerinin makul sürede ve etkin bir şekilde yürütülmesi için birçok yeni uygulamayı hayata geçirdiğini belirtti.

AK Parti'nin 20 yılda adalet teşkilatına çok sayıda yeni hizmet binası kazandırdığını, adalet hizmetlerinin hızını ve kalitesini önemli ölçüde attırdığını ifade eden Taşkın, "AK Parti hükümetleri döneminde demokrasinin güçlenmesi, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı, adil yargılanma ve pek çok noktada önemli adımlar atılmış, atılmaya devam edecektir" dedi.

Partisinin gençlik ve spor alanında da yatırımlar yaptığını dile getiren Taşkın, sporu ve sporcuyu destekleyen, bağımsız karar alabilen, sorumluluklarını bilen, insana ve çevreye duyarlı, çözüm üreten gençlik için çok önemli çalışmaların hayata geçirildiğini kaydetti.