Taşkın: “Alçaklığın ve ikiyüzlülüğün ta kendisidir."

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Danimarkalı aşırı sağcı ve ırkçı parti lideri Rasmus Paluden'in, İsveç hükümetinden aldığı izinle Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerimi yakarak tüm Türkiye ve İslam dünyasını ayağa kaldıran bir provokasyon gerçekleştirdiğini anımsattı.

Avrupa'da İslam düşmanlığının giderek daha da tehlikeli bir boyut kazandığını belirten Taşkın, "Bu aşağılık eylemi şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bu eylemi gerçekleştiren ırkçı politikacıyı şiddetle lanetliyorum. Maalesef İsveç ve Avrupa, Türkiye düşmanlarının her türlü provokatif eylemlerini çok rahat bir şekilde yapabildikleri bir yer haline geldi." dedi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "aşağılık" ve "demokratik kurallara aykırı" bir eylemin de gerçekleştiğini hatırlatan Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu eylemleri de şiddetle lanetliyor ve kınıyorum. Bu yapılanlar tüm insani değerlere, insanlığa karşı suç olan düşmanca bir eylemdir. Bu aşağılık eylemleri ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirip yapılmasına müsaade eden İsveç hükümetini ve emniyet mensuplarını lanetliyorum. Nefret suçu içeren, din ve vicdan özgürlüğünü ihlal eden bu tür eylemlerin, Avrupa'nın göbeğinde İslam'a ve onun kutsallarına yönelik pervasızca gerçekleştirilen saldırıların düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında ele alınması ancak Müslümanların inançlarına sahip çıkmalarının ise radikallik veya teröristlik olarak değerlendirilmesi alçaklığın ve ikiyüzlülüğün ta kendisidir."