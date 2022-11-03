Taşkın: "AK Parti setleri yıktı"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin iktidara gelişinin 20'inci yıl dönümü olduğunu, 20 yılda hayata geçirilen demokratikleşme adımları ve kalkınma altyapı projeleriyle Türkiye'nin adeta yeniden inşa edildiğini kaydetti.

AK Parti'nin, iktidarda bulunduğu 20 senede yalnızca somut projeler ortaya koymuş bir siyasi hareket olmadığını belirten Taşkın, AK Parti'nin bu 20 yılda devlet ile millet arasına inşa edilmiş setleri de yıktığını dile getirdi.

"AK Parti olarak aziz milletimize 20 yıldır kesintisiz hizmet ediyoruz." diyen Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin desteği ile Cumhurbaşkanı'mız devletin kangren olmuş sorunlarını birer birer çözüme kavuşturdu. Eğitimde fiziki altyapı tamamlandı. Sağlık sistemi ve altyapısı, dünyanın gelişmiş ülkelerinden daha güçlü hale getirildi. Din ve vicdan hürriyetinin önündeki engeller kaldırıldı ve başörtüsü sorunu çözüldü. 'Dokunan yanar' denilen her türlü vesayet odaklarının elinden devleti ve milleti kurtardı. Terörle kararlı mücadeleyle FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi örgütlerin kökü kazındı. Türkiye Yüzyılı'nda, 60 yıllık hayalimiz yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg sahaya indi."