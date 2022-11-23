Taşkın: "7 milyar lira nakdi destekte bulunulacak"

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı sürecinde vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.

Çok güçlü bir sosyal altyapı sistemi kurduklarına işaret eden Taşkın, zorlu kış şartlarında da vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Kış dönemi öncesinde sosyal yardım alan hanelerin de yanında olacaklarını vurgulayan Taşkın, "Bu hanelerimize çeşitli başlıklar altında yaklaşık 7 milyar lira nakdi destekte bulunulacak. Bu kapsamda hali hazırda Türkiye'nin dört bir yanında toplam 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına düzenli bir şekilde kaynak aktarılmaktadır. Kış dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanması amacıyla her ay düzenli olarak aktarılan pay iki kat artırılarak 450 milyon liraya çıkarılmıştır." diye konuştu.