Taşkın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı!

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu Mersin'in Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşası tamamlanan yeni konutların hak sahiplerine teslim törenine katıldığını anımsattı. Çay Mahallesi'nde başlayan yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında toplamda 416 daire, 36 dükkan ve bir caminin inşa edildiği bilgisini veren Taşkın, yeni konutların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı olduğunu söyleyen Taşkın, "Hayatlarını insanlığa hizmete adayan, halkın sağlığını korumak, hastaları tedavi etmek için gece gündüz fedakarca çalışan, doktorlarımız, hemşirelerimiz, ilk yardım görevlilerimiz ve diğer tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Görev yerleri afet bölgesindeki iller olan ve 6 Şubat depremine yakalanarak hayatını kaybeden 448 sağlık çalışanımıza da Allah'tan rahmet, yaralanan 528 sağlık çalışanımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.